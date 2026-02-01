Gol Vergara-Gutierrez, Cronache di Napoli: "Gli azzurri staccano Roma e Juve"

Al Maradona contro la Fiorentina successo in chiave zona Champions League. Finisce 2-1 per il Napoli, nel segno del talento forgiato in casa Antonio Vergara, oltre al primo centro in maglia azzurra di Gutierrez. Con questo successo i partenopei si sono scrollati di dosso le macerie dell'eliminazione dall'Europa e il brutto ko incassato con la Juventus, staccando in classifica sia i bianconeri che la Roma di Gasperini. Portandosi momentaneamente a -1 dal Milan e a 6 punti dalla vetta con l'Inter sul trono.

Le parole del protagonista classe 2003 azzurro nel post-partita: "Fare due gol di fila sotto questa curva è molto emozionante, non mi aspettavo di farli consecutivamente. Obiettivo? Noi pensiamo a giocare partita dopo partita e speriamo che gli altri sbaglino, per poterne approfittare".

Alex Meret, autore di una prestazione più che positiva tra i pali, si è invece soffermato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo in barella per un infortunio serio al ginocchio sinistro: "Siamo dispiaciuti per l’infortunio del capitano, le sensazioni non sono positive, ma lo aspettiamo perché è troppo importante per noi. Il momento è difficile, siamo pochi e abbiamo poche sostituzioni. Adesso abbiamo una settimana per recuperare un po’, proviamo a recuperare qualcuno perché ne abbiamo il bisogno. Stiamo dando tutto e siamo contenti per questa vittoria".