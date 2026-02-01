Domani trasferta a Udine, Il Romanista lancia Malen: "Attacca senza tregua"

Sono quattro le partite previste in data odierna e valide per la 23ma giornata di Serie A, ma i giallorossi dovranno attendere fino a domani per affrontare la trasferta contro l'Udinese. Il Romanista consiglia: "Attacca senza tregua", in prima pagina stamane: l'emergenza in avanti resta, ma Gian Piero Gasperini potrà contare sul neo arrivato Malen.

L'attaccante olandese ha lasciato subito il segno in giallorosso, con un gol in due partite, avendone tuttavia saltate altrettante. Quanto al mercato invece, la Roma si sta avvicinando a Bryan Zaragoza. L'attaccante classe 2001 spagnolo è finito nel mirino della dirigenza giallorossa, che vorrebbe portarlo nella Capitale subito, entro il termine del calciomercato invernale.

Attualmente al Celta Vigo in prestito dal Bayern Monaco, in questa stagione per lui si contano finora 26 presenze, 2 gol e 5 assist tra tutte le competizioni. Cresciuto tra Club Polideportivo El Ejido e Granada, ha giocato anche tra le fila di Bayern Monaco e Osasuna prima di approdare al Celta Vigo, in prestito.