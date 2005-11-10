Roma, Gollini protagonista: "Il mio valore l'ho sempre saputo, felice di poter giocare"

Il portiere della Roma Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match vinto per 4-2 contro il Cagliari valido per la 9^ giornata di Serie A.

Che vittoria è?

"Sono punti pesanti che ci permettono di stare lì. Ogni tanto ci sta che manchi brillantezza, ma le squadre forti riescono comunque a fare punti. Questo gruppo sta dando tante risposte e anche quando non riesce a giocare un calcio spumeggiante porta a casa risultati: grande merito".

Ti aspettavi un Lulli così?

"L'ho visto in ritiro, grande atletismo. Tante volte gli abbiamo detto che la qualità nelle scelte farà la differenza nella sua carriera. Bravissimo ragazzo, ogni tanto lo devo riprendere per difendere e sono sicuro che farà una grande carriera".

Risposta anche per te stesso?

"Ho giocato poco negli ultimi anni, ma in allenamento mi vedo e i miei compagni mi vedono. Il mio valore l'ho sempre saputo, sono felice di aver avuto la possibilità di giocare anche se mi dispiace per Mile. Stiamo facendo una bella annata e l'importante è continuare così".