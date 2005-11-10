Cremonese, Nasti: "Vittoria meritata dopo settimane complicate. Mi sento più maturo"

Al termine di Mantova-Cremonese 0-2 Marco Nasti, autore del gol del raddoppio lombardi ha parlato ai microfoni di CR1. Ecco le sue parole:

Quanta soddisfazione c’è?

"Sono felice per la prestazione della squadra, meritavamo la vittoria dopo settimane non facili. Per come ci alleniamo ogni giorno, ce la meritiamo davvero questa vittoria".

Avete saputo soffrire, importantissimi i cambi, tutto il gruppo ha fortemente voluto i tre punti.

"Siamo una grande squadra, sappiamo anche soffrire, abbassarci e prendere pallonate. Siamo stati bravi a segnare subito, poi i cambi sono stati tutti determinanti. Non solo io, anche De Luca, Lordkipanidze e gli altri".

Dopo quasi due mesi il ritorno alla vittoria. Quanto è importante per il morale?

"Fa crescere l’entusiasmo, ora partita dopo partita proveremo a fare sempre meglio".

Lordkipanidze ti ha offerto un cioccolatino. Gli farai un regalo?

"Vediamo, se ne farà un altro di cross così, sì!".

A chi dedichi il gol?

"Alla mia famiglia che ha sempre creduto in me, al mio piccolino e alla mia ragazza".

Avevi detto di essere più maturo anche dopo essere diventato papà.

"Vero, credo si veda".