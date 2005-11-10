Avellino, Nesta : “Dobbiamo mettere più agonismo all’inizio della partita”

Pareggio agguantato nel finale per l’Avellino, che non riesce ad andare oltre l’1-1. Dopo una partita gestita per la maggior parte del tempo, i lupi hanno mostrato anche questa sera una scarsa freddezza sotto porta e troppi errori negli ultimi passaggi. I biancoverdi sono riusciti a trovare la rete solo nei minuti finali grazie a una conclusione non impeccabile di Adamo, che ha però regalato un pareggio utile per la classifica. Attualmente i lupi occupano la nona posizione con 12 punti, rimanendo agganciati alla zona playoff e mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

Dopo il match mister Nesta ha parlato così presso i microfoni sala stampa dello sala stampa dello Stadio Comunale di Chiavari: “Qua è sempre complesso. Loro mettono in campo un agonismo impressionante e hanno sparato tanti palloni sulla nostra linea di difesa. La partita l’abbiamo fatta noi, nel senso che la palla l’abbiamo tenuta, anche se forse l’abbiamo mossa poco per tutto il tempo in cui abbiamo avuto il possesso. Dobbiamo mettere più agonismo all’inizio della partita, perché poi noi le partite le vinciamo: se le portiamo fino a un certo punto, poi le vinciamo. Loro sono una squadra fisica, lo sapevamo; una squadra che mette agonismo. Io a volte mi arrabbio perché siamo usciti da situazioni in cui, se ci mettiamo un pochino più di rabbia, possiamo conquistare qualche pallone in più. Di palle vaganti, quando giochi contro queste squadre, ce ne sono tante: dobbiamo vincerle un po’ di più e poi usare la nostra qualità al momento giusto per vincere le partite. Adesso c’è il Pisa e ho cercato di coinvolgere tanti giocatori oggi, perché ci sono elementi che non giocavano da tanto e io ho grande fiducia in loro. Ho puntato sull’entusiasmo e sull’opportunità, sapendo che avrebbero dato tutto. Per me anche Pandolfi è entrato molto bene. Abbiamo fatto giocare quasi tutti adesso.”

Successivamente ha continuato così parlando del prossimo incontro e sulla situazione del goal annullato: “Ora c’è la terza partita della settimana contro un avversario molto forte; al Partenio dobbiamo scegliere i giocatori che stanno meglio, i più efficaci e tutto quanto. L’arbitro dice che ha dato fastidio a quello che poteva uscire su Di Maggio, ma per me non è vero. Per me devono imparare a capire le dinamiche del calcio, perché secondo me non le sanno. Non è perché siano bravi o non siano bravi, è che non sanno come funziona un’azione, cioè non hanno in testa il calcio. Ecco, questo per me è un piccolo limite. Poi l’arbitro è il numero uno, bravissimo, ma per me devono imparare un po’ più di calcio. Tutto qua”