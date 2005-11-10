Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, Nesta : “Dobbiamo mettere più agonismo all’inizio della partita”

autore
Davide Verduci
ieri alle 23:20Serie B
autore Davide Verduci
27.10.2026 23:20Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio agguantato nel finale per l’Avellino, che non riesce ad andare oltre l’1-1. Dopo una partita gestita per la maggior parte del tempo, i lupi hanno mostrato anche questa sera una scarsa freddezza sotto porta e troppi errori negli ultimi passaggi. I biancoverdi sono riusciti a trovare la rete solo nei minuti finali grazie a una conclusione non impeccabile di Adamo, che ha però regalato un pareggio utile per la classifica. Attualmente i lupi occupano la nona posizione con 12 punti, rimanendo agganciati alla zona playoff e mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

Dopo il match mister Nesta ha parlato così presso i microfoni sala stampa dello sala stampa dello Stadio Comunale di Chiavari: “Qua è sempre complesso. Loro mettono in campo un agonismo impressionante e hanno sparato tanti palloni sulla nostra linea di difesa. La partita l’abbiamo fatta noi, nel senso che la palla l’abbiamo tenuta, anche se forse l’abbiamo mossa poco per tutto il tempo in cui abbiamo avuto il possesso. Dobbiamo mettere più agonismo all’inizio della partita, perché poi noi le partite le vinciamo: se le portiamo fino a un certo punto, poi le vinciamo. Loro sono una squadra fisica, lo sapevamo; una squadra che mette agonismo. Io a volte mi arrabbio perché siamo usciti da situazioni in cui, se ci mettiamo un pochino più di rabbia, possiamo conquistare qualche pallone in più. Di palle vaganti, quando giochi contro queste squadre, ce ne sono tante: dobbiamo vincerle un po’ di più e poi usare la nostra qualità al momento giusto per vincere le partite. Adesso c’è il Pisa e ho cercato di coinvolgere tanti giocatori oggi, perché ci sono elementi che non giocavano da tanto e io ho grande fiducia in loro. Ho puntato sull’entusiasmo e sull’opportunità, sapendo che avrebbero dato tutto. Per me anche Pandolfi è entrato molto bene. Abbiamo fatto giocare quasi tutti adesso.”

Successivamente ha continuato così parlando del prossimo incontro e sulla situazione del goal annullato: “Ora c’è la terza partita della settimana contro un avversario molto forte; al Partenio dobbiamo scegliere i giocatori che stanno meglio, i più efficaci e tutto quanto. L’arbitro dice che ha dato fastidio a quello che poteva uscire su Di Maggio, ma per me non è vero. Per me devono imparare a capire le dinamiche del calcio, perché secondo me non le sanno. Non è perché siano bravi o non siano bravi, è che non sanno come funziona un’azione, cioè non hanno in testa il calcio. Ecco, questo per me è un piccolo limite. Poi l’arbitro è il numero uno, bravissimo, ma per me devono imparare un po’ più di calcio. Tutto qua”

Articoli correlati

Immagine news 1
Avellino, Nesta: “Avremmo dovuto avere un pochino più di personalità”
Immagine news 2
Avellino, Nesta chiama a raccolta i tifosi: "Se ci trascineranno, per il Padova sarà dura"
Immagine news 3
Avellino, Nesta: "Devo trovare la quadra per le gare in trasferta"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
00:04 Serie BLive TMW
Live TMWDa Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Ieri
Immagine news 2
23:56 Serie B
Modena, Chichizola: “Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie”
Immagine news 3
23:49 Serie B
Ascoli, Guiebre dopo il 2-0 alla Sampdoria: “La nostra forza è il gruppo”
Immagine news 4
23:34 Serie B
Cremonese, Nasti: "Vittoria meritata dopo settimane complicate. Mi sento più maturo"
Immagine news 5
23:20 Serie B
Avellino, Nesta : “Dobbiamo mettere più agonismo all’inizio della partita”
Immagine news 6
23:16 Serie B
Empoli, Andreoletti: "Vorrei una squadra arrabbiata, non serena"
Immagine news 7
23:07 Serie B
Vicenza, Gallo: "Sconfitta immeritata. Arbitro? Il metro non è stato uguale"
Immagine news 8
23:04 Serie BTMW
TMW'El segna semper lu', Andrea Belotti: sesto gol in sei presenze con il Modena
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
Immagine top news n.1 Torino osso duro, ma il Como vince da grande. Fabregas: "Grandi no, ma più maturi"
Immagine top news n.2 La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi
Immagine top news n.3 Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali
Immagine top news n.4 Roma-Cagliari 4-2, le pagelle: super Gollini, Mora: gol e assist decisivi. Maldini, impatto da urlo
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Como non sbagliano e mettono pressione all'Inter
Immagine top news n.6 Sassuolo-Lazio 2-6, le pagelle: Isaksen e Noslin incantano, Turati para due rigori. Disastro Caleta-Car
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e torna a +3 dall'Inter, in calo il Sassuolo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre
Immagine box news Serie A Napoli, ecco cosa ha detto Allegri a Colombo (e Sacchi) per farsi squalificare due giornate
Immagine box news Serie A Joao Mario ai margini della Fiorentina: può tornare al Bologna in caso di interruzione del prestito
Immagine box news Serie A Rivera duro: "Il Presidente della FIGC dovrei farlo io, Malagò e Galliani non sono in grado"
Immagine box news Serie A Lazio, Floriani Mussolini: "Il mister ci trasmette serenità, c'è un clima quasi magico"
Immagine box news Serie A Spalletti sulla scelta di dare a Kane il Pallone d'Oro: "Ha numeri spaventosi, era il nome logico"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Chichizola: “Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie”
Immagine box news Serie B Ascoli, Guiebre dopo il 2-0 alla Sampdoria: “La nostra forza è il gruppo”
Immagine box news Serie B Cremonese, Nasti: "Vittoria meritata dopo settimane complicate. Mi sento più maturo"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta : “Dobbiamo mettere più agonismo all’inizio della partita”
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti: "Vorrei una squadra arrabbiata, non serena"
Serie C
Immagine box news Serie C Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano