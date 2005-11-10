Finalmente Mora: la Roma si gode il colpo estivo. Il suo gol vale il treno Scudetto

Al minuto numero 82, dopo un secondo tempo di totale gestione, la Roma si è ritrovata con una vera e propria doccia gelata subita. La rete di Daniel Maldini, per il momentaneo 2-2, sembrava poter essere una mazzata difficile da digerire ma i giallorossi non si sono disuniti, non hanno mollato la presa e a salire in cattedra è stato uno degli ultimi acquisti dell'estate della dirigenza capitolina: Rodrigo Mora. Il portoghese, nel giro di due minuti, dall'85' all'87', ha prima siglato il gol del nuovo vantaggio, di testa, nonostante fosse il più piccolo di tutti in campo, e poi ha servito l'assist per la rete di Malen che ha chiuso la gara.

L'acquisto di fine agosto dà i suoi frutti

Proprio Rodrigo Mora, il colpo di fine mercato tanto voluto da Gasperini, che ha segnato il suo secondo gol in Serie A, sicuramente il più importante. Non fu certo una trattativa facile quella con il Porto e alla fine la Roma lo ha strappato ai Dragoes con una formula molto particolare, che potrebbe essere anche molto dispendiosa dal punto di vista economico: 25 milioni di euro versati subito, poi il labirinto che ha portato all'accordo finale. Al Porto potranno andare altri 2 milioni di eventuali bonus e il 50% sulla futura rivendita. La Roma potrà però eliminare la percentuale pagando altri 25 milioni. Solo il tempo potrà dirci come andrà.

Il treno Scudetto

La rete di Rodrigo Mora ha un doppio valore. Sicuramente quello relativo ai tre punti presi, senza dubbio, ma anche un altro molto più profondo. Grazie a questo gol la Roma si è infatti riportata a -1 dall'Inter, attualmente seconda, restando aggrappata al treno Scudetto ed evitando di ritrovarsi, per la prima volta in stagione, con una frattura importante rispetto alle prime della classe.