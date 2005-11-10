Serie A, la classifica aggiornata e il programma completo della 9^ giornata

Una Serie A avvincente come quest'anno non si vedeva da tempo. Tre gare andate in scena nell'anticipo del martedì della nona giornata, 18 gol e le prime della classe che non sbagliano i loro rispettivi appuntamenti. La Lazio fa la voce grossa a Sassuolo e piega i neroverdi con un tennistico 2-6, permettendo a Gattuso di restare in testa alla classifica. In serata, seppur con qualche fatica in più del previsto, vincono anche Roma e Como, entrambe in rimonta rispettivamente contro il Cagliari per 4-2 e il Torino per 1-3.

Oggi è il turno dell'Inter e del Milan, che per non perdere il passo con le altre dovranno vedersela contro il Venezia al Penzo i nerazzurri e contro il Bologna a San Siro i rossoneri. Alle 18:30 anche la delicatissima Parma-Udinese, entrambe nei bassifondi della classifica con 4 punti. Il posticipo vedrà impegnate Juventus e Napoli, a pochi giorni dalla loro sfida. Bianconeri a caccia di continuità sul campo del Genoa, azzurri impegnati a Monza.

Questa la classifica aggiornata della Serie A

Lazio — 25 punti (9 partite giocate)

Inter — 22 punti (8)

Roma — 21 punti (9)

Como — 20 punti (9)

Milan — 18 punti (8)

Frosinone — 14 punti (8)

Juventus — 14 punti (8)

Torino — 13 punti (9)

Cagliari — 13 punti (9)

Napoli — 11 punti (8)

Atalanta — 10 punti (8)

Lecce — 9 punti (8)

Bologna — 8 punti (8)

Sassuolo — 8 punti (9)

Monza — 7 punti (8)

Genoa — 7 punti (8)

Udinese — 4 punti (8)

Fiorentina — 4 punti (8)

Parma — 4 punti (8)

Venezia — 3 punti (8)

Il programma della 9^ giornata

Martedì 27 ottobre

Sassuolo-Lazio 2-6

Marcatori: 2’ Taylor (L), 6’ Thorstvedt (S), 13’ Isaksen (L), 16’ Floriani Mussolini (L), 43’ S.Esposito (S), 45’+1 Zaccagni (L), 55’ e 65’ Noslin (L)

Torino-Como 1-3

Marcatori: 24' Adams (T), 81' Jacobo Ramon (C), 87' Nico Paz (C), 90'+2 Baturina (C)

Roma-Cagliari 4-2

Marcatori: 10' Nzola rig. (C), 15' Lulli (R), 21' Pisilli (R), 81' Maldini (C), 85' Mora (R), 87' Malen (R).

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:30 Venezia-Inter DAZN/Sky

Ore 18:30 Parma-Udinese DAZN

Ore 18:30 Milan-Bologna DAZN

Ore 20:45 Monza-Napoli DAZN/Sky

Ore 20:45 Genoa-Juventus DAZN

Giovedì 29 ottobre

Ore 18:30 Frosinone-Lecce DAZN

Ore 20:45 Fiorentina-Atalanta DAZN