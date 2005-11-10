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Serie A, la classifica aggiornata e il programma completo della 9^ giornata

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
28.10.2026 00:56I fatti del giorno
Fonti preferite
La 9^ giornata si apre con le vittorie di Lazio, Roma e Como; stasera in campo: Venezia-Inter, Milan-Bologna, Parma-Udinese, Genoa-Juventus e Napoli-Monza
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Una Serie A avvincente come quest'anno non si vedeva da tempo. Tre gare andate in scena nell'anticipo del martedì della nona giornata, 18 gol e le prime della classe che non sbagliano i loro rispettivi appuntamenti. La Lazio fa la voce grossa a Sassuolo e piega i neroverdi con un tennistico 2-6, permettendo a Gattuso di restare in testa alla classifica. In serata, seppur con qualche fatica in più del previsto, vincono anche Roma e Como, entrambe in rimonta rispettivamente contro il Cagliari per 4-2 e il Torino per 1-3.

Oggi è il turno dell'Inter e del Milan, che per non perdere il passo con le altre dovranno vedersela contro il Venezia al Penzo i nerazzurri e contro il Bologna a San Siro i rossoneri. Alle 18:30 anche la delicatissima Parma-Udinese, entrambe nei bassifondi della classifica con 4 punti. Il posticipo vedrà impegnate Juventus e Napoli, a pochi giorni dalla loro sfida. Bianconeri a caccia di continuità sul campo del Genoa, azzurri impegnati a Monza.

Questa la classifica aggiornata della Serie A

Lazio — 25 punti (9 partite giocate)
Inter — 22 punti (8)
Roma — 21 punti (9)
Como — 20 punti (9)
Milan — 18 punti (8)
Frosinone — 14 punti (8)
Juventus — 14 punti (8)
Torino — 13 punti (9)
Cagliari — 13 punti (9)
Napoli — 11 punti (8)
Atalanta — 10 punti (8)
Lecce — 9 punti (8)
Bologna — 8 punti (8)
Sassuolo — 8 punti (9)
Monza — 7 punti (8)
Genoa — 7 punti (8)
Udinese — 4 punti (8)
Fiorentina — 4 punti (8)
Parma — 4 punti (8)
Venezia — 3 punti (8)

Il programma della 9^ giornata

Martedì 27 ottobre
Sassuolo-Lazio 2-6
Marcatori: 2’ Taylor (L), 6’ Thorstvedt (S), 13’ Isaksen (L), 16’ Floriani Mussolini (L), 43’ S.Esposito (S), 45’+1 Zaccagni (L), 55’ e 65’ Noslin (L)
Torino-Como 1-3
Marcatori: 24' Adams (T), 81' Jacobo Ramon (C), 87' Nico Paz (C), 90'+2 Baturina (C)
Roma-Cagliari 4-2
Marcatori: 10' Nzola rig. (C), 15' Lulli (R), 21' Pisilli (R), 81' Maldini (C), 85' Mora (R), 87' Malen (R).

Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:30 Venezia-Inter DAZN/Sky
Ore 18:30 Parma-Udinese DAZN
Ore 18:30 Milan-Bologna DAZN
Ore 20:45 Monza-Napoli DAZN/Sky
Ore 20:45 Genoa-Juventus DAZN

Giovedì 29 ottobre
Ore 18:30 Frosinone-Lecce DAZN
Ore 20:45 Fiorentina-Atalanta DAZN

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