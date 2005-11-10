Joao Mario ai margini della Fiorentina: può tornare al Bologna in caso di interruzione del prestito

L’avventura di Joao Mario alla Fiorentina non sta andando come previsto. Arrivato in estate per dare nuove soluzioni sulle fasce, l’esterno non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante in una squadra ancora alla ricerca di equilibrio e certezze. Le aspettative iniziali sono state finora disattese e il suo futuro in maglia viola appare sempre più incerto.

Pochi minuti e l’ipotesi ritorno alla Juventus

Con Vanoli, Joao Mario ha perso progressivamente spazio, finendo ai margini delle rotazioni e raccogliendo soltanto qualche minuto nelle ultime uscite. La concorrenza sulle corsie esterne, inoltre, rischia di complicare ulteriormente la sua situazione, rendendo difficile immaginare una crescita del suo impiego. Per questo, come vi avevamo raccontato su TMW, a gennaio potrebbe prendere forma l’ipotesi di un ritorno alla Juventus, in attesa di individuare una nuova destinazione. Il prestito oneroso con diritto di riscatto lascia infatti aperta la possibilità di interrompere l’esperienza a Firenze e cercare una soluzione più adatta alle sue esigenze.

Spunta l'ipotesi ritorno a Bologna

A tal proposito, spuntano anche le prime indiscrezioni riguardo alla possibile destinazione qualora Joao Mario dovesse lasciare già questo inverno la Fiorentina. Secondo quanto riportato da TuttoJuve, il portoghese sarebbe finito nel mirino del Bologna, club nel quale già la scorsa stagione aveva giocato. Con l'infortunio di Holm, infatti, Palladino ha bisogno di un rincalzo alle spalle di Zortea, per questo il nome di Joao Mario è tornato in orbita felsinea.