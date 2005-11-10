Lazio, Floriani Mussolini: "Il mister ci trasmette serenità, c'è un clima quasi magico"

Romano Floriani Mussolini, terzino della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la rotonda vittoria con il Sassuolo.

"Il primo gol in Serie A è un'emozione incredibile, ci tenevo tanto. Sono felice di averlo fatto davanti a tanti tifosi. Qual è il segreto di questa Lazio? Il mister ci trasmette tanta serenità e c'è un clima quasi magico, ci divertiamo tantissimo quando andiamo al campo".

Come ha creato questo clima?

"C'è stata una delusione iniziale in Coppa Italia, ma siamo riusciti a trasformarla in fame e voglia di lottare. Ce lo trasmette il mister, possiamo migliorare ancora sotto tanti punti di vista".

C'è il paradosso dei tifosi, che sono più numerosi in trasferta che in casa.

"Oggi erano veramente uno spettacolo. Siamo felici di avergli regalato questa gioia, se la meritano. Non averli in casa ci pesa, ci danno tanta carica. Speriamo che possa tornare tutto come prima".

Quest'anno sei migliorato anche tu, ma la squadra gioca veramente molto bene. La tua esplosione dipende dai dettami di Gattuso o dal fatto che sei maturato?



"Un mix di entrambe le cose. Alla Lazio gli interpreti sono di altissimo livello. Il mister ci lascia tanta libertà a livello offensivo e questa libertà alla fine ci premia".