Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Floriani Mussolini: "Il mister ci trasmette serenità, c'è un clima quasi magico"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:08Serie A
28.10.2026 00:08Serie A
Fonti preferite
Il terzino biancoceleste festeggia il primo gol in Serie A e svela il segreto della squadra: "Ci divertiamo tantissimo quando andiamo al campo".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Romano Floriani Mussolini, terzino della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la rotonda vittoria con il Sassuolo.

"Il primo gol in Serie A è un'emozione incredibile, ci tenevo tanto. Sono felice di averlo fatto davanti a tanti tifosi. Qual è il segreto di questa Lazio? Il mister ci trasmette tanta serenità e c'è un clima quasi magico, ci divertiamo tantissimo quando andiamo al campo".

Come ha creato questo clima?

"C'è stata una delusione iniziale in Coppa Italia, ma siamo riusciti a trasformarla in fame e voglia di lottare. Ce lo trasmette il mister, possiamo migliorare ancora sotto tanti punti di vista".

C'è il paradosso dei tifosi, che sono più numerosi in trasferta che in casa.

"Oggi erano veramente uno spettacolo. Siamo felici di avergli regalato questa gioia, se la meritano. Non averli in casa ci pesa, ci danno tanta carica. Speriamo che possa tornare tutto come prima".

Quest'anno sei migliorato anche tu, ma la squadra gioca veramente molto bene. La tua esplosione dipende dai dettami di Gattuso o dal fatto che sei maturato?

"Un mix di entrambe le cose. Alla Lazio gli interpreti sono di altissimo livello. Il mister ci lascia tanta libertà a livello offensivo e questa libertà alla fine ci premia".

Articoli correlati

Immagine news 1
Lazio, Floriani Mussolini: "Guardate che spettacolo i tifosi. Con Gattuso abbiamo libertà"
Immagine news 2
Sassuolo-Lazio, tris biancoceleste in 15 minuti: segna anche Floriani Mussolini
Immagine news 3
Inter, seguito Floriani Mussolini per giugno. A gennaio opzione solo se va via Luis Henrique

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre
Immagine news 2
00:30 Serie A
Napoli, ecco cosa ha detto Allegri a Colombo (e Sacchi) per farsi squalificare due giornate
Immagine news 3
00:23 Serie A
Joao Mario ai margini della Fiorentina: può tornare al Bologna in caso di interruzione del prestito
Immagine news 4
00:15 Serie A
Rivera duro: "Il Presidente della FIGC dovrei farlo io, Malagò e Galliani non sono in grado"
Immagine news 5
00:08 Serie A
Lazio, Floriani Mussolini: "Il mister ci trasmette serenità, c'è un clima quasi magico"
Ieri
Immagine news 6
23:59 Serie A
Spalletti sulla scelta di dare a Kane il Pallone d'Oro: "Ha numeri spaventosi, era il nome logico"
Immagine news 7
23:53 Serie A
Virgili: "Atalanta condivisa da Sarri e Giuntoli, repulisti della Fiorentina senza senso"
Immagine news 8
23:52 Serie A
Finalmente Mora: la Roma si gode il colpo estivo. Il suo gol vale il treno Scudetto
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
Immagine top news n.1 Torino osso duro, ma il Como vince da grande. Fabregas: "Grandi no, ma più maturi"
Immagine top news n.2 La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi
Immagine top news n.3 Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali
Immagine top news n.4 Roma-Cagliari 4-2, le pagelle: super Gollini, Mora: gol e assist decisivi. Maldini, impatto da urlo
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Como non sbagliano e mettono pressione all'Inter
Immagine top news n.6 Sassuolo-Lazio 2-6, le pagelle: Isaksen e Noslin incantano, Turati para due rigori. Disastro Caleta-Car
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e torna a +3 dall'Inter, in calo il Sassuolo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre
Immagine box news Serie A Napoli, ecco cosa ha detto Allegri a Colombo (e Sacchi) per farsi squalificare due giornate
Immagine box news Serie A Joao Mario ai margini della Fiorentina: può tornare al Bologna in caso di interruzione del prestito
Immagine box news Serie A Rivera duro: "Il Presidente della FIGC dovrei farlo io, Malagò e Galliani non sono in grado"
Immagine box news Serie A Lazio, Floriani Mussolini: "Il mister ci trasmette serenità, c'è un clima quasi magico"
Immagine box news Serie A Spalletti sulla scelta di dare a Kane il Pallone d'Oro: "Ha numeri spaventosi, era il nome logico"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Chichizola: “Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie”
Immagine box news Serie B Ascoli, Guiebre dopo il 2-0 alla Sampdoria: “La nostra forza è il gruppo”
Immagine box news Serie B Cremonese, Nasti: "Vittoria meritata dopo settimane complicate. Mi sento più maturo"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta : “Dobbiamo mettere più agonismo all’inizio della partita”
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti: "Vorrei una squadra arrabbiata, non serena"
Serie C
Immagine box news Serie C Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano