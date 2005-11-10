Rivera duro: "Il Presidente della FIGC dovrei farlo io, Malagò e Galliani non sono in grado"

Cresce l'attesa per capire chi sarà il prossimo Presidente della FIGC. Oltre al Commissario Giovanni Malagò, nelle ultime ore sta prendendo quota anche la candidatura di Adriano Galliani, che avrebbe dalla sua già la preferenza di alcuni club importanti come l'Inter e il Milan. Tuttavia, nella giornata di oggi, un altra figura ha provato a inserirsi nella lista dei possibili presidenti: Gianni Rivera.

Rivera: "Dovrei farlo io il Presidente della FIGC

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, l'ex leggenda del Milan e della Nazionale italiana, ha sostenuto che Adriano Galliani e Giovanni Malagò non sarebbero in grado di curare il calcio e nessuno dei due dovrebbe diventare Presidente della FIGC: "Galliani o Malagò presidente della Federcalcio? Dico Rivera, dovrei farlo io, ma lo capiscono poco, non so se sono in grado. Se va lì uno che capisce di calcio è pericoloso, io andrei li e curerei il calcio, quei due lì non sono in grado".

Ok il Pallone d'Oro a Kane

Rivera, uno dei soli cinque calciatori italiani presenti nella lista dei Palloni d'Oro della storia, ha poi commentato la scelta di dare il prestigioso trofeo a Harry Kane: "Scelta giusta, l'avrei assegnato anche io a Kane".