Roma, il poco cinismo sotto porta pesa. E che maledizione i calci di rigore

Oggi alle 09:00Serie A
Marco Campanella

La Roma spreca un’occasione d’oro a San Siro. Con una vittoria contro il Milan, la squadra di Gian Piero Gasperini avrebbe potuto balzare da sola in vetta alla classifica, superando il Napoli. Invece, i giallorossi tornano da Milano con tanto rammarico per il risultato ottenuto, ma anche con la fiducia di potersi giocare le proprie carte alla pari con una squadra più attrezzata.

L’avvio è stato di dominio assoluto: nei primi 35 minuti, la Roma ha schiacciato il Milan nella propria metà campo, mantenendo il controllo del pallone e costruendo almeno quattro nitide occasioni da gol. Tuttavia, come già accaduto in diverse gare di questa stagione, la squadra capitolina ha mancato il colpo del vantaggio, mostrando ancora una volta poca concretezza sotto porta. E, puntuale, è arrivata la beffa: alla prima vera ripartenza rossonera, Leao scappa sulla sinistra, mette al centro e Pavlovic, in area piccola, firma l’1-0 che taglia le gambe ai giallorossi.

Nella ripresa la Roma accusa il colpo, ma nel finale avrebbe la chance per rimettere tutto in equilibrio. Un tocco di mano di Fofana regala a Dybala l’opportunità dal dischetto, ma il fantasista argentino si fa ipnotizzare da Maignan. L’ennesimo rigore sbagliato - dopo i tre consecutivi falliti contro il Viktoria Plzen - alimenta la maledizione dagli undici metri. È il primo errore di Dybala in giallorosso: fino alla partita di ieri sera, infatti, la Joya era stato infallibile su rigore, con 18 gol su 18 tiri. E oltre il danno, anche la beffa: nel calciare il rigore, Dybala avverte un dolore al flessore della coscia sinistra ed è costretto a chiedere il cambio. La prima diagnosi parla di un problema muscolare, e le sensazioni a caldo non sono incoraggianti. Gasperini, nel post partita, ha già avvertito che difficilmente si rivedrà l’argentino prima della sosta per le Nazionali. Un’altra tegola pesante per una Roma che esce da San Siro con zero punti, un nuovo infortunio e tanti rimpianti.

