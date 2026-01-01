Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Alla 18^ di Serie A la Lupa vince in casa della Dea

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50Le Statistiche
Redazione Footstats

L’Atalanta ha messo le mani sugli ultimi 3 scontri diretti casalinghi di campionato contro la Roma. Nel 2022-2023 terminò con un 3-1; nel 2023-2024 e nel 2024-2025 ecco dei 2-1. Mai nella storia di questo match i lombardi hanno fatto quattro!
Ammontano a 63 gli Atalanta-Roma di Serie A. La contabilità racconta di 24 vittorie nerazzurre, 20 pareggi, 19 successi giallorossi, 88 gol marcati dagli orobici e 79 reti fatte dai capitolini.
Il più recente segno 2 in schedina?
Proprio in occasione dell’ultimo faccia a faccia disputato alla 18esima giornata di Serie A. Correva la stagione 2021-2022 e terminò con un 1-4 (fecero tutto gli ospiti, doppietta di Abraham, centri di Zaniolo e Smalling, autorete dell’ex Cristante).
Curiosità: se cerchiamo un altro incrocio a Bergamo e in occasione del 18esimo turno di A ci ritroviamo nel 2007-2008 e anche allora ad avere la meglio furono gli ospiti col punteggio di 2-1.
Insomma, la Lupa vince sulla Dea alla 18esima di A.
Situazione in classifica.
Atalanta con 22 punti (5V – 7X – 5P con 20GF e 19GS), di cui 13 sul proprio campo (3V – 4X – 2P con 11GF e 9GS). A Bergamo è reduce dal KO incassato dall’Inter. Roma che si trova a quota 33 (11V – 0X – 6P con 20GF e 11GS), la metà circa, 15, in trasferta (5V – 0X – 3P con 9GF e 6GS). Lontano dall’Olimpico viene da 2 sconfitte in fila, Cagliari e Torino (quella bianconera).

PS: la Maggica è stata la miglior squadra, per punti assoluti e media partita, del 2025. La Dea, fra le sette big del nostro campionato, ha fatto meglio soltanto della Lazio nei passati dodici mesi.

Ovviamente, del ritorno di Gasperini a Bergamo scriviamo in altra news…

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)
63 incontri disputati
24 vittorie Atalanta
20 pareggi
19 vittorie Roma
88 gol fatti Atalanta
79 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Roma 0-2, 6° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Roma 2-1, 36° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
