La Roma perde un pezzo da novanta del centrocampo: fuori Kone al 60' con il Milan
Cambio forzato per la Roma, dopo un'ora di gioco nella partita contro il Milan. Sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, Gasperini deve rinunciare a un pezzo da novanta del suo centrocampo come Manu Kone, che ha alzato bandiera bianca per aver sentito tirare il flessore della coscia destra dopo un duello con il connazionale Rabiot. Al suo posto dentro Pisilli.
