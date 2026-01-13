Roma in pressing per Malen: i dettagli dell'offerta per superare l'Atletico Madrid

La Roma, dopo aver accolto in città Robinio Vaz, lavora per convincere Donyell Malen e l’Aston Villa. Come vi abbiamo raccontato, il club giallorosso è avanti rispetto all’Atlético Madrid, interessato all’attaccante olandese dopo la partenza di Giacomo Raspadori - domani le visite mediche con l’Atalanta -, grazie alla formula dell’operazione messa sul tavolo.

Nello specifico, i capitolini hanno proposto alla società di Birmingham un prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con riscatto praticamente obbligatorio a 25 milioni: la condizione scatterebbe infatti in caso di qualificazione a una competizione UEFA nella prossima stagione, un traguardo che dovrebbe essere decisamente alla portata della squadra di Gian Piero Gasperini.

Considerato che non vi sarebbero altri vincoli - né presenze né gol, per esempio - Malen potrebbe trasferirsi a Roma con una discreta certezza, o quantomeno un’elevata probabilità, di rimanere in giallorosso a lunga scadenza. Una differenza netta rispetto al prestito che i Colchoneros vorrebbero chiudere.