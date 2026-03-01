Il doppio ex Mattei: "Zaniolo all'Udinese fa la differenza come Baggio nella Fiorentina"

L'Udinese domani alle ore 20:45 ospita la Fiorentina nella partita del lunedì sera della 27^ giornata di Serie A. In vista della partita, l'edizione di oggi de Il Gazzettino del Friuli ha intervistato un doppio ex del match, Andrea Mattei.

L'ex centrocampista, nel 1988/89 in viola e poi per quattro anni a Udine, ha così parlato dell'incontro del lunedì sera al Bluenergy Stadium: "Il campionato dell'Udinese è da ritenere buono. È rimasta quasi sempre nella parte sinistra della classifica, offrendo un calcio di qualità. In seguito ha avuto un calo mentale che ha provocato tre sconfitte consecutive. Non ti puoi permettere questo rilassamento, ma credo si tratti di una flessione temporanea e che già con la Fiorentina vedremo un'altra squadra".

Aggiunge poi Mattei: "Il problema al ginocchio di Zaniolo ha creato qualche problema, in questa Udinese è un atleta di fare la differenza come fece Baggio nella Fiorentina. Ha i colpi del fuoriclasse, fisico, tecnica. Aggiungiamo anche lo stop di Davis, ed ecco gli elementi per spiegare le tre sconfitte di fila. Ma vedrete che lunedì l'Udinese migliorerà il suo rendimento. Reputo Runjaic un ottimo allenatore".

Mattei sposta il focus quindi anche sulla Fiorentina: "Davanti i viola sono forti, ci sarà da fare attenzione soprattutto a Kean. Se sta bene, non è inferiore a nessun bomber della Serie A. Sarà una sfida intensa, potrebbe essere interessamento anche dal punto di vista tecnico. entrambe privilegiano il gioco".