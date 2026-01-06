Roma, la gioia di Ferguson: "Sempre bello segnare. Dovbyk? Ci diamo consigli a vicenda"

L'attaccante della Roma, Evan Ferguson, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida vinta contro il Lecce anche grazie al suo gol che ha sbloccato il match. Di seguito le sue dichiarazioni.,

Quanto ci tenevi al ritorno al gol?

"È sempre bello segnare un gol, la cosa più importante comunque era vincere. Ora dobbiamo subito azzerare tutto e pensare alla prossima".

Hai chiesto a Dovbyk come stava? Che rapporto avete?

"Vediamo per il weekend come starà, abbiamo una bella relazione, ci diamo consigli a vicenda".