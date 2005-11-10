Un gol e due assist, ma anche tanti pensieri in meno: Donyell Malen si sblocca con la maglia dell'Olanda, ritrovando un gol che gli mancava addirittura da un anno con la maglia degli Orange, numeri che fanno impressione se si pensa a quanto il centravanti della Roma di Gasperini sia segnando con la maglia giallorossa. E' proprio l'attaccante olandese il grande protagonista della sosta Nazionali a tema giallorosso, che per il resto vive di pochi acuti. Ben 180 minuti per Ndicka con la Costa d'Avorio, molti meno per tutti gli altri titolarissimi.

45 per Soulè e 90 per Balerdi con l'Argentina, 78 per Wesley che ritrova il Brasile e 45 per Pisilli con l'Italia, mentre Ghilardi non mette piede in campo, come Castro con la Seleccion. Non c'è gloria neanche per Rodrigo Mora, convocato da Jorge Jesus per il Portogallo ma rimasto in panchina sia contro la Danimarca che contro il Galles. Ora per gli argentini il lungo viaggio di ritorno, che dovrebbe riportarli solo domani in Italia, a due giorni dalla sfida al Parma.

ROMA (13 convocati)

Daniele Ghilardi (Italia)

Nicolò Pisilli (Italia) - 45 minuti

Leonardo Balerdi (Argentina) - 90 minuti, 1 autogol

Santiago Castro (Argentina)

Matias Soulè (Argentina) - 45 minuti

Wesley (Brasile) - 78 minuti

Devis Vasquez (Colombia) - 45 minuti

Evan Ndicka (Costa d'Avorio) - 180 minuti

Konstantinos Koulierakis (Grecia) - 90 minuti

Donyell Malen (Olanda) - 162 minuti, 1 GOL e 2 assist

Rodrigo Mora (Portogallo)

Emanuele Lulli (Italia Under 21) - 55 minuti

Giorgio De Marzi (Stati Uniti Under 20)