Il calcio italiano è scosso da un vero e proprio terremoto attorno al Fondo di fine carriera, gestito da Assocalciatori e Assoallenatori sotto la supervisione della FIGC. A guidare la rivolta per la trasparenza, raccogliendo il testimone dall'azione legale avviata dal portiere Emiliano Viviano - la prima udienza è fissata per il prossimo 1° dicembre al Tribunale di Roma -, sono scesi in campo quattro storici campioni del mondo di Spagna '82: Beppe Dossena, Ciccio Graziani, Fulvio Collovati e Alessandro Altobelli. Al centro della contestazione mossa dall'associazione Assocapp ci sono ben 185,6 milioni di euro ancora da erogare su oltre 534 milioni incassati.

Il racconto

"Volevo cambiare le cose, sembravo un alieno, eliminato me hanno pensato fosse risolto tutto, ma non è cambiato nulla. Anzi le cose sono peggiorate", ha dichiarato Dossena, uno dei campioni di Spagna '82. Oggi guida L'Assocapp, con "un buon senso di giustizia", racconta al Corriere dello Sport per avere chiarezza sulla gestione del fondo di fine carriera. "Ben 1600 persone con le loro famiglie chiedono dei diritti, capire come hanno investito i nostri soldi e perché non ci hanno riconosciuto interessi o rivalutazioni penso sia il minimo".

Il punto

Poi ha aggiunto: "Il problema principale è il mancato controllo: tutte le componenti sono responsabili. La cosa peggiore? Il fatto che neppure gli eredi dei calciatori vengano avvisati", ha sottolineato Beppe Dossena. "La Serie A versa 5 milioni l'anno di contributi e ogni anno il fondo incassa 10 milioni. Si controllano tra di loro, è una roba folle". C'è chi accusa la sua associazione di avere l'obiettivo di controllare lo strumento previdenziale in tempi di elezioni (Malagò contro Galliani). "Hanno ragione", ha replicato. "Ma se dovessi controllarlo un secondo dopo andrei dai più grandi gestori di fondo al mondo e glielo consegnerei senza volere un euro. lo, come Calcagno, Ulivieri e Camolese, potrei mai decidere come investire 534 milioni? Con quali competenze".