Le giovanili del Braga, poi quelle del Valencia, fino al Wolverhampton in Premier League 2 e il Famalicao, passando per lo Sporting Lisbona fino alla Fiorentina. È stata questa la traiettoria di carriera di Pedro Gonçalves, che si è raccontato nell'intervista al Corriere dello Sport, ricordando soprattutto i tempi con i Leoes: "Primo anno clamoroso. Vinciamo subito il titolo e io con 23 gol sono il capocannoniere del campionato (secondo l’ex viola Seferovic con 22 e nel mezzo alla classifica c’è anche Beto allora al Portimonense con 11, ndc). Lo Sporting mi ha cambiato la vita, mi ha fatto diventare un calciatore capace di salire fino alla nazionale. Mi ha dato tutto ed è stato tutto per me e per la mia famiglia".

Dove rende meglio

Quanto invece alla posizione in campo dove si sente più a suo agio, il 28enne portoghese ha replicato: "Io sono un 8, oppure un 10, dipende dal contesto tattico, ma sempre o mezzala o trequartista, e soprattutto sempre in mezzo al campo. Amorim allo Sporting allargava i trequartisti sulla fascia e lì mi metteva, però poi mi accentravo per cercare l’assist o il gol, eppure da lì è venuto fuori erroneamente che io fossi un esterno. Ma a me piace stare al centro: tanto che un giorno, forse, farò il regista".

Aria di conferma?

Sul futuro e il diritto di riscatto che si trasforma in obbligo condizionato per la Fiorentina, per un affare complessivo da circa 25 milioni di euro, Goncalves ha rassicurato: "Se ci sono problemi con la formula? Assolutamente no. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico per fare il calciatore. Penso solo a ripagare la fiducia del club, dell'allenatore e dei tifosi. Lo voglio con tutto me stesso e darò il massimo, poi ad aprile-maggio vedremo".

Giudizio sui compagni

Ha riservato poche parole ma mirate per descrivere alcuni suoi compagni di squadra stimati alla Fiorentina: "Chi mi ha impressionato per qualità? Fagioli. De Gea? Vincente. Mastantuono: fenomeno. Atta: maestro di calcio".