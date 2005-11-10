Buone notizie per Raffaele Palladino in vista della ripresa del campionato del Bologna. Nella giornata di oggi Lewis Ferguson, Samuel Mbangula e Nicolò Cambiaghi sono infatti tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e saranno dunque a disposizione per la gara contro l'Udinese in programma per domenica alle ore 15 allo stadio Dall'Ara. Paura rientrata dunque per l'esterno italiano, che si è già messo alle spalle il problema alla caviglia.

Il comunicato del Bologna su Cambiaghi

"Prosegue la settimana di preparazione alla ripresa del campionato: oggi si sono allenati col gruppo Lewis Ferguson, Samuel Mbangula e Nicolò Cambiaghi. I rossoblù hanno svolto esercitazioni tecniche negli spazi ridotti e partitelle a tema a metà campo. Allenamento differenziato per Juan Miranda e Jay Enem".