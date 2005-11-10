Terza convocazione di fila per Mandela Keita con il Belgio di van Bommel, ma nessun minuto in questa sosta: poco male per il Parma e per Alberto Gilardino, che riavrà il belga riposato e pronto a riprendere il suo posto a centrocampo nella sfida contro la Roma che farà ripartire il campionato crociato. Le belle notizie arrivano tutte dall'America: in primis per la prima partita con la maglia dell'Argentina per Mariano Troilo, che aveva già assaggiato la Nazionale ai tempi di Messi, senza esordire, e invece ieri è stato lanciato nella mischia da Scaloni nel 7-0 con cui la Seleccion ha battuto la Costa Rica.

Belle notizie anche da Benjamin Cremaschi, una delle grandi promesse ancora non mantenute della rosa ducale: l'americano, capitano della selezione Under 23, va in gol contro l'Ucraina, mandando messaggi a Gilardino sul suo impiego, specie sul ruolo, visto che nell'unica presenza da titolare della sua stagione è stato adattato a laterale e poi retrocesso a terzino per l'espulsione di Ndiaye. Buoni segnali anche da Daffara e Lontani, entrambi con tanti minuti in campo tra Under 21 e Under 19, dove l'attaccante ha giocato in seguito ad un primo assaggio di Nazionale A.

PARMA (6 convocati)

Mariano Troilo (Argentina) - 29 minuti

Mandela Keita (Belgio)

Sascha Britschgi (Svizzera) - 90 minuti

Giovanni Daffara (Italia Under 21) - 90 minuti

Simone Lontani (Italia Under 19) - 149 minuti

Benjamin Cremaschi (Stati Uniti Under 23) - 90 minuti