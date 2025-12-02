Roma, mercato estivo deludente: Ferguson e Bailey verso la bocciatura, Tsimikas rimandato, solo due i promossi

Dopo quattro mesi dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato, si possono già tirare le prime somme di quella che è stata la prima campagna acquisti dell’era Gasperini. A poco meno di un mese dalla sessione invernale, la Roma si ritrova con alcuni buchi in rosa che si trascina da tempo e parecchi giocatori che non hanno rispettato le aspettative.

In estate, Frederic Massara è riuscito a portare sette rinforzi alla corte del tecnico di Grugliasco, ma di questi sono pochi quelli che stanno davvero dando una mano alla squadra a suon di prestazioni convincenti in campo: vediamoli nel dettaglio. Da questa analisi va tralasciato Vasquez, arrivato da svincolato per occupare il posto di secondo portiere, poi divenuto addirittura il terzo vista la permanenza a sorpresa di Gollini. Partendo dalla difesa salta subito all’occhio come i due giovanissimi Ziolkowski e Ghilardi ancora non siano valutabili: il polacco ha dimostrato ben poco nei 139 minuti in cui è stato impiegato; addirittura minore è il minutaggio dell’ex Hellas Verona. Ci si aspettava sicuramente di più, ma è pur vero che la solidità data da Celik, Mancini e Ndicka, oltre all’exploit di Hermoso, è difficile da scalfire.

Ben peggiore è il rendimento degli unici due acquisti offensivi: Evan Ferguson e Leon Bailey si stanno irreversibilmente dimostrando non all’altezza della situazione. L’irlandese, dopo aver fatto intravedere buone qualità nelle amichevoli estive, non è riuscito ancora a uscire dalla spirale negativa che da anni ne stenta il decollo: appena un gol segnato in 13 presenze e la possibilità di un ritorno al Brighton già a gennaio che si avvicina inesorabile. L’avventura del giamaicano, invece, è iniziata nel peggiore dei modi: lesione miotendinea del retto femorale destro riportata al primo allenamento in giallorosso che lo ha costretto a restare ai box per due mesi. Un presagio di sventura confermato anche dall’ulteriore stop di un mese accusato a inizio novembre a causa di un problema al bicipite femorale. Il risultato? Undici gare saltate, appena 188 minuti in sette presenze, un assist e zero gol segnati.

Discorso diverso per Tsimikas, che fino a questo momento ha alternato prestazioni positive ad altre deludenti. Ciò che è certo, però, è che l’ex Liverpool non è riuscito a imporsi come esterno sinistro titolare nemmeno dopo il problema accusato da Angelino. Le uniche note positive portate dal calciomercato estivo sono Wesley ed El Aynaoui: il primo si sta affermando come freccia titolare nell’arco di Gasperini, che lo ha utilizzato serenamente sia a destra che a sinistra; il secondo invece ha dimostrato di essere un prezioso ricambio nelle gerarchie del centrocampo.

Con il mercato di gennaio alle porte, Massara non ha più margine di errore: il DS avrà a disposizione un mese per sistemare ciò che non ha funzionato e regalare a Gasperini dei rinforzi degni di questo nome. Su tutti, un nuovo attaccante in grado di poter far sognare davvero il popolo romanista.