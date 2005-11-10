Roma, Mora: "Consapevoli della nostra forza, il ko con il Real non cambia niente"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:38Serie A
autore Marco Pieracci
17.10.2026 20:38Serie A
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Rodriga Mora, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Genoa: "Non cambia niente, anche se abbiamo perso la gara contro il Real Madrid. L'obiettivo oggi è vincere. Siamo consapevoli delle nostre capacità, lo dimostreremo".
Per voi giovani è l'occasione per alzare l'asticella?
"Sicuramente, saremo tutti al massimo. Il mister ha la massima fiducia e vogliamo far vedere di essere all'altezza".
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