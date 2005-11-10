Roma, Mora: "Consapevoli della nostra forza, il ko con il Real non cambia niente"

Rodriga Mora, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Genoa: "Non cambia niente, anche se abbiamo perso la gara contro il Real Madrid. L'obiettivo oggi è vincere. Siamo consapevoli delle nostre capacità, lo dimostreremo".

Per voi giovani è l'occasione per alzare l'asticella?

"Sicuramente, saremo tutti al massimo. Il mister ha la massima fiducia e vogliamo far vedere di essere all'altezza".