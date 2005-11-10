Roma, Mora: "Un sogno essere decisivo. Gol di testa? In area si dimenticano di me"

Il trequartista della Roma Rodrigo Mora ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match vinto per 4-2 contro il Cagliari valido per la 9^ giornata di Serie A.

Stasera è un po' la vittoria del gruppo giovane?

"Gruppo giovane, ma giocano i giovani come quelli con più esperienza. Tutti stanno dando il meglio a prescindere dall'età".

Quanto è importante per te aver segnato un gol così decisivo e se ti sei trovato meglio dopo aver cambiato posizione con Soulé?

"Gioco in qualunque posizione, ma preferisco partire da sinistra per andare dentro al campo. Per me è un sogno essere un giocatore chiave: ogni tanto non riesco, ma quando ce la faccio è un sogno in una squadra importante come la Roma".

Quanto gol hai segnato di testa?

"Non molti, ma essendo piccolino ogni tanto in area si dimenticano di me".

Per uno tecnico come te, quanto è divertente giocare in una squadra di Gasperini?

"Il mister chiede sempre di andare a proporre, la filosofia è quella e per me è molto divertente".