TMW Roma, niente di grave per Baldanzi: il 22enne ha messo nel mirino la sfida contro il Sassuolo

La Roma dovrà rinunciare per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta a Tommaso Baldanzi. Come raccolto da TMW, il fantasista giallorosso ha accusato un problema al retto femorale ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Gasperini e lo staff tecnico, visti i tanti infortuni, non vogliono rischiare assolutamente niente, soprattutto in questo periodo della stagione.

La situazione però sembrerebbe essere migliore di quanto si potesse immaginare inizialmente. Il classe 2003 infatti cercherà di recuperare per la trasferta di Lecce, ma, con ogni probabilità, rientrerà per la gara interna del 10 gennaio contro il Sassuolo. Lo stop dovrebbe essere di circa 7 giorni, ma ovviamente andrà capito l'evolversi del fastidio muscolare.

Quello di Baldanzi è un nome caldo anche in chiave mercato perché, qualora i giallorossi dovessero aggiungere Raspadori alla propria rosa, il club potrebbe valutare il suo addio, anche se il tecnico ci punta. Per ora si sono mosse Hellas Verona, Genoa e Pisa, con i toscani leggermente indietro rispetto alle concorrenti.