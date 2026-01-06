TMW Roma, Pisilli rimane in uscita. Tanti club su di lui, Genoa e Cagliari chiedono informazioni

Niccolò continua a essere uno dei nomi vagliati da diversi club per il centrocampo. Perché il calciatore della Roma piace a Sassuolo e Parma, seppur Genoa e Cagliari abbiano chiesto informazioni nelle ultime settimane. Dunque si prospetta una discreta bagarre per il centrocampista, comunque convocato nella partita della Roma di questa sera contro il Lecce.

Il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, nei giorni scorsi aveva preferito non commentare le voci sull'interessamento per il calciatore. "Sono giocatori che sono in un'altra squadra e per rispetto non parliamo."

Invece Pisilli aveva parlato così di Gasperini qualche settimana fa. "Da quando è arrivato ha voluto trasmettere una mentalità vincente e siamo tutti allineati con lui perché sappiamo che se lo seguiamo ci può dare veramente tanto e lo stiamo dimostrando in campo. Penso sempre ad allenarmi bene perché so che se seguo il mister posso crescere tanto come giocatore e se lo faccio sicuramente avrò le mie occasioni. Ci dice sempre di non preoccuparsi, che non taglia fuori nessuno e su questo è molto bravo a gestire il gruppo. Il metodo? Ognuno ha le sue idee, lui è molto bravo a trasmetterle perché più un giocatore vede quanto un mister crede nelle sue idee e più le prende seriamente".