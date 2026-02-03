Focus TMW Reggiana, mercato impegnativo per Fracchiolla: Fumagalli colpo in extremis

La Reggiana è senza dubbio la regina per volumi di affari in questa sessione di riparazione. La società emiliana ha messo in atto un restyling profondo, portando a Reggio Emilia ben 14 nuovi elementi per rinforzare ogni reparto, dalla porta all'attacco.

Tra i pali spicca l'arrivo dell'esperto Alessandro Micai a titolo definitivo dal Cluj, accompagnato dal giovane Matteo Cardinali dal Cittadella. La difesa viene blindata dall'esperienza di Francesco Vicari (prestito dal Bari) e dal ritorno in Italia di Lucas Pasquoto. A centrocampo, l'innesto più atteso è quello di Kleis Bozhanaj, che arriva dal Modena con la formula del prestito con obbligo di riscatto, insieme a Luca Belardinelli (Empoli) e ai giovani di scuola Juventus e Lazio, Adam Sosna e Pietro Pinelli.

La dirigenza granata ha guardato con attenzione anche al mercato brasiliano con gli acquisti di Lucas Marcon e Mateus Lusuardi, oltre all'ingaggio degli svincolati Martin Suarez e Joey Zwaan. In attacco, l'ultimo innesto è Tommaso Fumagalli dal Como, via Virtus Entella.

Sul fronte delle cessioni, la Reggiana ha dovuto sfoltire per far posto ai nuovi arrivi. Salutano la compagnia Giangiacomo Magnani (rientrato al Palermo), Manuel Marras (ceduto all'Union Brescia) e il regista Leo Stulac, che ha risolto il suo contratto diventando svincolato. Termina anche l'avventura di Gianluca Saro, rientrato alla Cremonese, mentre i giovani Basili, Lepri e Urso sono stati girati in prestito per trovare continuità.