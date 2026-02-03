Com'è cambiato il Torino dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Il Torino si è rifatto il look. Il calciomercato invernale, concluso ufficialmente nella giornata di ieri, ha visto i granata molto attivi, sebbene la rivoluzione immaginata non sia stata davvero tale fino in fondo. Sono partiti Asllani e Ngonge, due dei rinforzi estivi più attesi.
Il reparto più interessato è stato senza dubbio la diesa, con Obrador, Marianucci ed Ebosse: da capire chi riuscirà a imporsi come titolare. Pochi dubbi su Matteo Prati a centrocampo, lì davanti alla fine non ci sono state particolari novità.
ACQUISTI
Alessio Raballo (A) (Cremonese) FP
Sandro Nascimento (C) (Sporting Lisbona) DEF
Enzo Ebosse (D) (Udinese) PRE
Keyon Ewurum (C) (Valletta) PRE
Sandro Kulenović (A) (Dinamo Zagabria) PRE
Luca Marianucci (D) (Napoli) PRE
Matteo Prati (C) (Cagliari) PRE
Rafa Obrador (D) (Benfica) PRE
Daniel Tonica (D) (Legnago Salus) DEF
Feder Rivas (D) (Atlético Nacional) DEF
CESSIONI
Alessio Raballo (A) (Empoli) PRE
Adam Masina (D) SVI
Ali Dembélé (D) (Mantova) PRE
Cyril Ngonge (A) (Napoli) FP
Kristjan Asllani (C) (Inter) FP
Gioacchino Barranco (D) (Vis Pesaro) PRE
Senan Mullen (C) (Bohemian) PRE
Mihai Popa (P) (Cluj) DEF
Côme Bianay Balcot (D) (Mantova) PRE
Francesco Dell'aquila (A) (Pontedera) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DEL TORINO DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-1-2): Paleari; MARIANUCCI, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, PRATI, OBRADOR; Vlasic; Adams, Simeone
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Torino nel pagellone di TMW è sufficiente: 6. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
