Com'è cambiato il Torino dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Il Torino si è rifatto il look. Il calciomercato invernale, concluso ufficialmente nella giornata di ieri, ha visto i granata molto attivi, sebbene la rivoluzione immaginata non sia stata davvero tale fino in fondo. Sono partiti Asllani e Ngonge, due dei rinforzi estivi più attesi.

Il reparto più interessato è stato senza dubbio la diesa, con Obrador, Marianucci ed Ebosse: da capire chi riuscirà a imporsi come titolare. Pochi dubbi su Matteo Prati a centrocampo, lì davanti alla fine non ci sono state particolari novità.

ACQUISTI

Alessio Raballo (A) (Cremonese) FP

Sandro Nascimento (C) (Sporting Lisbona) DEF

Enzo Ebosse (D) (Udinese) PRE

Keyon Ewurum (C) (Valletta) PRE

Sandro Kulenović (A) (Dinamo Zagabria) PRE

Luca Marianucci (D) (Napoli) PRE

Matteo Prati (C) (Cagliari) PRE

Rafa Obrador (D) (Benfica) PRE

Daniel Tonica (D) (Legnago Salus) DEF

Feder Rivas (D) (Atlético Nacional) DEF

CESSIONI

Alessio Raballo (A) (Empoli) PRE

Adam Masina (D) SVI

Ali Dembélé (D) (Mantova) PRE

Cyril Ngonge (A) (Napoli) FP

Kristjan Asllani (C) (Inter) FP

Gioacchino Barranco (D) (Vis Pesaro) PRE

Senan Mullen (C) (Bohemian) PRE

Mihai Popa (P) (Cluj) DEF

Côme Bianay Balcot (D) (Mantova) PRE

Francesco Dell'aquila (A) (Pontedera) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL TORINO DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-1-2): Paleari; MARIANUCCI, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, PRATI, OBRADOR; Vlasic; Adams, Simeone

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Torino nel pagellone di TMW è sufficiente: 6. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A