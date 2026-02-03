Focus TMW Pescara, un mercato di gennaio 'Magnifico': l'addio di Dagasso male necessario

Il mercato di gennaio del Pescara si chiude con un carico di entusiasmo che non si respirava dai tempi dell'era Zeman. Il Presidente Daniele Sebastiani ha letteralmente stravolto la rosa, mettendo a segno il colpo più suggestivo dell'intero panorama calcistico nazionale: il ritorno di Lorenzo Insigne.

L'acquisto del "Magnifico", arrivato da svincolato, non è l'unico ritorno romantico. A centrocampo riabbraccia i colori biancazzurri anche Gaston Brugman, che insieme a Gennaro Acampora (anche lui svincolato) e al difensore Davide Bettella (titolo definitivo dal Catanzaro), forma una spina dorsale di categoria superiore. La difesa viene blindata anche dagli arrivi in prestito di Giorgio Altare dal Venezia e Andrea Cagnano dall'Avellino, mentre davanti arriva il giovane Flavio Russo dal Sassuolo.

Per fare spazio ai nuovi "big", il Pescara ha dovuto operare scelte drastiche in uscita. Il giovane talento Matteo Dagasso è stato ceduto a titolo definitivo al Venezia, mentre il capitano Riccardo Brosco e Gianmarco Cangiano ripartono dal Foggia. Salutano anche Squizzato (Entella) e Tonin (Sudtirol), oltre alle risoluzioni dei prestiti di Sgarbi, Corazza e Vinciguerra.