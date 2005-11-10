PSG-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Malen e Dybala. Castro titolare in attacco
Lorenzo Di Benedetto
Scelte di formazioni a dir poco sorprendenti da parte di Gian Piero Gasperini per la sfida della sua Roma contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Il tecnico giallorosso ha infatti deciso di rinunciare dal primo minuto sia a Donyell Malen che a Paulo Dybala, con Santiago Castro che partirà titolare al centro dell'attacco, con Soule e Pisilli alle sue spalle.
Le formazioni ufficiali di PSG-Roma
Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Mayulu. A disposizione: Chevalier, Bar, Lucas Beraldo, Marquinhos, Dembele, Digne, L. Hernandez, Godts, Dro Fernandez, Zaire-Emery, Boly, Ndjantou. Allenatore: Luis Enrique.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Ndicka, Mancini; Molina, Kone, De Roon, Wesley Franca; Soule, Pisilli; Castro. A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Cristante, Malen, Dybala, Balerdi, Lulli, Rodrigo Mora, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.