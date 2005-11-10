Inter-Stoccarda è una delle partite della 5^ giornata di League Phase della Champions League. Tanta pressione sui nerazzurri di Cristian Chivu, che non possono sbagliare dopo il 4-4 di Bergamo e i ko contro Real Madrid e Club Brugge nelle prime due in Europa. Il tecnico rumeno conferma la fiducia a Martinez, mentre in difesa tornano titolari Akanji e Bisseck, con Bastoni a completare il terzetto. A sinistra c'è Carlos Augusto, con Mkhitaryan al suo fianco e Sucic, che prende il posto in regia di Calhanoglu e Zielinski infortunati. Barella è ancora una volta confermato con Spence a destra. Davanti Esposito e Thuram.

Risponde Hoeness lasciando fuori un po' a sorpresa Leweling e Undav, mentre Stiller non ce la fa a partire titolare e va in panchina perché non al meglio. L'obiettivo sembra essere prima quello di coprirsi e poi quello di punire i nerazzurri in contropiede.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Diouf, Jones, Pavard, Dimarco, Bovio, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

Stoccarda (3-4-3): Saimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Nartey, Spalt, Mittelstadt; El Khannouss, Demirovic, Fuhrich. A disposizione: Bredlow, Al-Dakhil, Stiller, Tiago Tomas, Jaquez, Atakan Karazor, Pejcinovic, Leweling, Promel, Assignon, Undav, Sauer. Allenatore: Sebastian Hoeness.