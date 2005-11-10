Il Como continua a impressionare, il Napoli ci va vicino. La Fiorentina è in crisi neraTMW News
Ludovico Mauro
Continua a stupire: il Como di Fabregas prosegue il suo importante cammino di crescita, tra risultati in Serie A (dove occupa il quinto posto attuale) e una scalata vertiginosa in Champions League. I lariani hanno battuto l'AEK Atene e si trovano momentaneamente al secondo posto della maxi-classifica, con buone prospettive di finire tra le otto qualificate direttamente agli ottavi di finale. Ne parliamo nel TMW News di oggi, dando spazio anche alle voci del Sinigaglia nel post partita.
Il martedì sera di Champions League ci lascia in dote anche un buon Napoli, coraggioso e gradevole all'Etihad Stadium, dove la squadra di Allegri ha sfiorato il colpaccio ai danni del Manchester City. Un pareggio che, a detta del tecnico partenopeo, dà speranze di qualificazione ma con un occhio particolare alle ultime tre partite della prima fase.
Infine, spazio alla Fiorentina: i viola continuano a non ingranare e la falsa partenza, per la seconda stagione consecutiva, getta diverse ombre sull'operato della dirigenza sul mercato e dell'allenatore sul campo. Ecco la trasmissione odierna, protagonista l'ex centrocampista Mauro Bressan: