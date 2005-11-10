Arezzo, Cutolo: "Fin quando c'è la prestazione, arriveranno i risultati"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 19:59Serie B
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25.11.2026 19:59Serie B
Aniello Cutolo, direttore sportivo dell'Arezzo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con il Mantova: "C'è quel pizzico di rammarico perchè con il Padova meritavamo la vittoria. Stasera sarà complicato, ma sono convinto che faremo una bella prestazione e fin quando essa c'è, i risultati arriveranno".
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