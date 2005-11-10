Aniello Cutolo, direttore sportivo dell'Arezzo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con il Mantova: "C'è quel pizzico di rammarico perchè con il Padova meritavamo la vittoria. Stasera sarà complicato, ma sono convinto che faremo una bella prestazione e fin quando essa c'è, i risultati arriveranno".