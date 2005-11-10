Shakhtar Donetsk-Fenerbahce, le formazioni ufficiali: ci sono Skriniar e Muriqi, Lukaku out
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 19:55Serie A
autore Simone Bernabei
25.11.2026 19:55Serie A
La partita fra Shakhtar Donetsk e Fenerbahce si giocherà a Stamford Bridge, casa del Chelsea. Le formazioni ufficiali
© foto di www.imagephotoagency.it
Tutto pronto a Stamford Bridge dove questa sera si giocherà la sfida di Champions League fra Shakhtar Donetsk e Fenerbahce. Fra i turchi restano fuori tanti ex Serie A come Guendouzi, Lukaku e Muldur.
Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-Fenerbahce
SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Nazaryna; Alisson Santana, Ocheretko, Marlon Gomes, Newertton; Traoré
FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oppong, Brown; Yuksek, Kante; Oguz Aydin, Greenwood, Akturkoglu, Muriqi
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