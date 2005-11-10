Serie B, risultati della 13ª giornata. Dopo il primo tempo, Cremo e Avellino ferme sullo 0-0
Claudia Marrone
Dopo la seconda della stagione - ormai abbondantemente archiviata -, ecco che la Serie B affronta anche il secondo turno infrasettimanale del campionato, con la 13ª giornata che si concluderà questa sera, dopo i primi sei match giocati ieri.
Tre gare si giocheranno alle ore 20.00, ma la prima ha preso il via alle ore 19:00, e ha quindi mandato da poco in archivio il primo tempo. Luci accese allo stadio 'Zini', dove si stanno affrontando Cremonese e Avellino, che hanno però chiuso questa prima frazione di gioco sul punteggio di 0-0: tutto rimandato alla ripresa (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).
Il punto della situazione
SERIE B - 13ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Cremonese-Avellino 0-0
Mercoledì 25 gennaio
Ore 20:00 - Mantova-Arezzo
Ore 20:00 - Padova-Sampdoria
Ore 20:00 - Pisa-Modena
Già giocate
Juve Stabia-Catanzaro 1-3
28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)
Benevento-Empoli 5-0
5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini
Cesena-Ascoli 5-1
33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)
Vicenza-Carrarese 0-1
7’ Schiavi
Palermo-SudTirol 4-1
7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)
Virtus Entella-Hellas Verona 2-1
18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)
LA CLASSIFICA
Palermo 30
Modena 26*
Ascoli 21
Cesena 21
Avellino 19*
Pisa 19*
Mantova 19*
Benevento 19
Sudtirol 18
Padova 16*
Hellas Verona 16
Carrarese 16
Cremonese 15*
Sampdoria 14*
Virtus Entella 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 12*
Catanzaro 12
Vicenza 10
Empoli 9
* una gara in meno