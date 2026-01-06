Roma, tutto su Raspadori: accordo trovato con l'Atletico da giorni, ma l'ex Napoli vacilla

Ieri doveva essere il giorno del "sì" alla Roma secondo alcuni, invece Giacomo Raspadori ha preferito temporeggiare. Ancora una volta. Per l'attaccante italiano classe 2000, ex Napoli, si sarebbe fatta avanti anche la Lazio anche se con meno decisione, ma a che punto è la situazione riguardo il calciatore attualmente tesserato dell'Atletico Madrid?

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, il direttore sportivo Massara nella giornata di ieri ha parlato a lungo con gli agenti di Raspadori. Dialoghi fitti tra le parti, anche da parte del presidente Friedkin in persona e del senior advisor Ranieri. Il numero del club capitolino arriverà in città in seguito alla trasferta di Lecce, mentre Gian Piero Gasperini sarebbe seccato per il mercato invernale ancora congelato.

Ma il tecnico giallorosso ha già avuto un colloqui con Raspadori, sua stretta richiesta per gennaio, secondo quanto riferito dal quotidiano romano. Ma novità sul suo futuro a breve termine non ne sono ancora emerse. Come detto, prevale la stasi, mentre oggi il centravanti italiano di 25 anni andrà in Arabia per giocare la Supercoppa spagnola con l'Atletico Madrid. La dirigenza dei colchoneros che, dal canto proprio, avrebbe già trovato un accordo con la Roma: prestito semestrale per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 19 milioni. A seguito svariati bonus e clausole, per un affare conveniente per gli spagnoli. In occasione del giorno di Capodanno.

E allora perché questa attesa? Raspadori alla Roma guadagnerebbe 3-3,5 milioni netti, stipendio allineato a quanto percepito in Spagna. Ma il desiderio di impattare all'Atletico Madrid, ritenuto come uno dei più grandi club d'Europa al momento, lo tiene incatenato. Perché non vuole rimpianti. Ad ogni modo il club giallorosso tenterà di convincere l'ex Napoli, ma la sensazione è che l'affare sia già sfumato.