Roma, la conferma di Zaragoza. Il Romanista in apertura: "Zara Home"
La Roma deve sopperire all'assenza di Dybala e Soulé. Per farlo avrà bisogno di Bryan Zaragoza, chiamato a riconfermarsi dopo l'assist al bacio per Malen. "Zara Home" scrive in prima pagina l'edizione odierna de Il Romanista, proprio in riferimento all'impiego del giocatore nell'importante sfida contro la Cremonese.
Zaragoza giocherà quindi al fianco di Malen e Pellegrini.
