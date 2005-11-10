Como, Kaiki e il curioso retroscena sui baffi: "Ronaldo disse che mi stavano bene"

Kaiki Bruno e i baffi consigliati da Ronaldo: "Da oggi li tengo"

Kaiki Bruno si è raccontato ai canali ufficiali del Como, parlando del suo arrivo in Italia, del progetto del club e del rapporto con Cesc Fàbregas. Nell'intervista, però, c'è spazio anche per un curioso retroscena che riguarda Ronaldo e... i suoi baffi.

Il brasiliano ha infatti spiegato come è nata la decisione di portarli: "Un giorno Ronaldo è venuto da me e mi ha detto che mi stavano bene. Così mi sono detto: da oggi li tengo".

Un consiglio arrivato da uno dei grandi campioni del calcio brasiliano e che Kaiki ha deciso evidentemente di seguire alla lettera.