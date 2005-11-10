Como, Kaiki e il curioso retroscena sui baffi: "Ronaldo disse che mi stavano bene"
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
ieri alle 17:52Serie A
autore Daniel Uccellieri
05.10.2026 17:52Serie A
Il terzino del Como racconta un curioso aneddoto legato a Ronaldo: "Un giorno mi ha detto che mi stavano bene. Così ho deciso di tenerli".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Kaiki Bruno e i baffi consigliati da Ronaldo: "Da oggi li tengo"
Kaiki Bruno si è raccontato ai canali ufficiali del Como, parlando del suo arrivo in Italia, del progetto del club e del rapporto con Cesc Fàbregas. Nell'intervista, però, c'è spazio anche per un curioso retroscena che riguarda Ronaldo e... i suoi baffi.
Il brasiliano ha infatti spiegato come è nata la decisione di portarli: "Un giorno Ronaldo è venuto da me e mi ha detto che mi stavano bene. Così mi sono detto: da oggi li tengo".
Un consiglio arrivato da uno dei grandi campioni del calcio brasiliano e che Kaiki ha deciso evidentemente di seguire alla lettera.
Altre notizie Serie A
Oggi
08:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWPanchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
08:40 Serie A
Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
08:30 Serie A
Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
08:24 Serie A
Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio