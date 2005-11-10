Il rosso all'esordio, 125 gol, la storia dell'Argentina. Dopo 21 anni, arriva l'ultima di Messi con l'Albiceleste

Nella notte tra oggi e domani Lionel Messi giocherà la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina. La Pulce ha ormai spiegato ampiamente quali siano le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione, ma nessuno è realmente pronto a vivere un momento che rischia di far commuovere il mondo intero perché non sarà solo un Paese incollato davanti alla tv o allo stadio a tifare il 10.

I numeri di Messi con l'Argentina

L'otto volte Pallone d'Oro ha esordito il 17 agosto 2005 in un'amichevole vinta 2-1 contro l'Ungheria, entrando al 64' e venendo espulso per una gomitata nei confronti di un avversario dopo appena 1 minuto. Un'avventura che non è certamente iniziata nel migliore dei modi, ma che è proseguita come nessuno poteva immaginarsi, neanche nei sogni più belli. Il primo gol è arrivato alla sesta presenza, dopodiché è stato un crescendo fino al 125° centro contro l'Egitto al Mondiale. Messi è sceso in campo 207 volte con la Seleccion, passando da essere una semplice promessa a diventare una leggenda eterna.

Tutti i trofei

Nel suo palmares ci sono un Mondiale e 2 Copa America, oltre che una Finalissima, un Mondiale Under 20 e un'Olimpiade. Per anni i pochi titoli conquistati con l'Argentina sono stati una macchia nella carriera di quello che è per molti il calciatore più forte della storia del calcio, ma poi, con l'avanzare dell'età e la maggiore consapevolezza di quello che rappresentava per il suo popolo, si è preso un'intera nazione sulle spalle e l'ha trascinata a trionfi insperati. E pazienza se non è arrivato il bis nella Coppa del Mondo tenutasi negli Stati Uniti, non serviva quella per consacrarlo come extraterrestre.

I record

Messi ne detiene ovviamente gran parte con la sua Nazionale. Forse però nemmeno quelli bastano per rendere l'idea di chi sia realmente la Pulce perché in fondo chi non lo ha visto giocare almeno una volta non può arrivare a comprendere il suo modo di giocare da fenomeno assoluto. Di seguito la lista con tutti i record del 39enne con l'Argentina:

- Migliore marcatore di una nazionale sudamericana (125 gol)

- Calciatore con più presenze in Coppa America (39)

- Unico calciatore ad aver segnato in tutti e 4 i turni ad eliminazione diretta di un campionato mondiale.

- Calciatore che ha fornito più assist nella storia delle nazionali (68).

- Calciatore con più presenze con l'Argentina (207).

- Calciatore che ha segnato più gol con l'Argentina (125).

- Calciatore più giovane (18 anni e 350 giorni) a scendere in campo in un campionato mondiale, il 10 giugno 2006.

- Calciatore più giovane (18 anni e 357 giorni) a segnare una rete in un campionato mondiale, il 17 giugno 2006.

- Calciatore più giovane (22 anni e 363 giorni) a indossare la fascia da capitano.[50]

- Uno dei tre calciatori, insieme a Juan Marvezzi e José Manuel Moreno, che hanno realizzato 5 gol in una sola partita con l'Argentina.

- Marcatore più anziano (38 anni e 357 giorni), con una tripletta (contro l'Algeria il 17 giugno 2026).

- Insieme a Cafu, unico calciatore ad aver giocato tre finali di un campionato del mondo (2014, 2022 e 2026).

- Calciatore con più presenze nel campionato del mondo (34).

- Calciatore con più minuti giocati nel campionato del mondo (3064).

- Calciatore con il maggior numero di partite vinte nel campionato del mondo (23).

- Unico calciatore ad essere andato a segno in ogni fase del campionato del mondo (fase a gironi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale).

- Calciatore ad essere andato a segno per il maggior numero di partite consecutive del campionato del mondo (9, dagli ottavi del 2022 agli ottavi del 2026).

- Calciatore andato a segno nel maggior numero di partite complessive nel campionato del mondo (16).

- Calciatore ad aver fornito il maggior numero di assist nel campionato del mondo (12).

- Insieme a Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, unico calciatore ad aver partecipato a sei edizioni del campionato del mondo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

- Insieme a Cristiano Ronaldo, unico calciatore ad aver giocato in sei edizioni del campionato del mondo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

- Insieme a Cristiano Ronaldo, unico calciatore ad aver segnato in due edizioni del campionato del mondo a vent'anni di distanza l'una dall'altra (2006, 2026).

- Insieme a Cristiano Ronaldo, unico calciatore ad aver segnato in almeno cinque edizioni del campionato del mondo.

- Unico calciatore ad aver fatto assist in sei edizioni del campionato del mondo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

- Calciatore con più contribuzioni tra gol ed assist nel campionato del mondo (33, 21 reti e 12 assist).

- Calciatore con più gol nel campionato del mondo (21).

- Calciatore con più gol da fuori area nel campionato del mondo (6).

- Insieme a Djalma Santos, Franz Beckenbauer e Kylian Mbappé, unico calciatore ad essere stato inserito per tre volte nell'All-Star Team del campionato mondiale (2014, 2022 e 2026).