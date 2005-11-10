Parma, novità positive in vista dell'Inter: da Bernabé a Delprato, le ultime dall'allenamento

Parma, novità positive in vista dell'Inter: da Bernabé a Delprato, le ultime dall'allenamentoTMW
Daniele Najjar
Novità in casa del Parma in vista della sfida contro l'Inter, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro, al rientro dalla sosta. Il nuovo allenatore gialloblu, Alberto Gilardino, si trova subito a disposizione tre giocatori che sono alle prese con recuperi dagli infortuni. Come raccolto dalla nostra redazione infatti Matija Frigan, Adrian Bernabé ed Enrico Delprato hanno lavorato parzialmente in gruppo nella giornata odierna.
Le altre novità per il Parma verso l'Inter
Segno dunque che i tre giocatori sono ormai pronti a tornare completamente a disposizione della propria squadra e che vanno verso il rientro a pieno regime contro l'Inter. Doppia seduta seduta di allenamento oggi, nella quale Daffara è rientrato per l’allenamento del pomeriggio. Drobnic ha lavorato in gruppo, domani previsto il rientro di Britschgi e Sierro.