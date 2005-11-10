Pescara, Ferraris rinnova fino al 2029: il club blinda l'esterno offensivo

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Pescara, Ferraris rinnova fino al 2029: il club blinda l'esterno offensivoUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:11Serie C
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06.10.2026 18:11Serie C
Il classe 2003 ha prolungato il contratto con il Pescara fino al 30 giugno 2029: in stagione ha già collezionato 8 presenze e un gol.
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© foto di TuttoSalernitana.com
Il Pescara blinda Andrea Ferraris. Il club di Sebastiani infatti ha comunicato di aver rinnovato il contratto dell'esterno offensivo classe 2003 fino al 30 giugno 2029. In questa stagione Ferraris ha già collezionato 8 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C mettendo a referto una rete.
Andrea Ferraris rinnova con il Pescara fino al 2029, la nota del club:
Pescara Calcio comunica che Andrea Ferraris ha prolungato il contratto che lo lega al club biancazzurro fino al 30 giugno 2029.
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