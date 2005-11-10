Tegola Vergara, ma ci sono buone notizie per il Napoli: Meret, Spinazzola e Giovane in gruppo

Non solo brutte notizie in casa del Napoli in vista del rientro dalla sosta, con la gara contro il Frosinone che si avvicina e che è in programma il prossimo 10 ottobre. Da un lato infatti il tecnico azzurro, Massimiliano Allegri, ha dovuto incassare la pessima notizia che riguarda la lesione evidenziata dagli esami per Antonio Vergara. D'altra parte però l'allenatore ritrova tre giocatori.

Come reso noto dal club infatti il brasiliano Giovane, ma anche Alex Meret e Leonardo Spinazzola si sono allenati in gruppo e tornano dunque a tutti gli effetti a disposizione per i prossimi impegni. Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Tegola Vergara nel Napoli: i tempi di recupero

Come diffuso dal club azzurro Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo.

I tempi di recupero sono da valutare, ma è difficile che ne possa avere per meno 3-4 settimane. Vergara rischia di rimanere ai box per circa un mese, dunque, con almeno 15 giorni fermo e poi il lavoro per rientrare in campo passo dopo passo. A partire dal rientro dalla sosta contro il Frosinone dunque Allegri non avrà Vergara con sé.