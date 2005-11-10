Casertana, Stellone subito in campo: il tecnico ha diretto il primo allenamento
Daniel Uccellieri
Prima l'ufficialità, poi subito in campo. Dopo l'annuncio da parte del club, il nuovo tecnico della Casertana Roberto Stellone ha diretto il primo allenamento. Ricordiamo che l'ex tecnico della Vis Pesaro ha preso il posto di Vinicio Espinal, esonerato nella giornata di ieri.
Casertana, ufficiale Stellone: sarà lui il nuovo allenatore
La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Stellone.
Allenatore di provata esperienza, ha legato subito il suo nome a quella che è stata un’esaltante scalata. Con lui in panchina, infatti, il Frosinone ha conosciuto il doppio salto di categoria dalla C alle A. Per i ciociari si trattava della prima volta in massima serie. Successivamente esperienze in serie B con Bari, Palermo, Ascoli, Reggina e Benevento. Dal marzo 2024 allo scorso giugno, mister Stellone ha guidato la Vis Pesaro in C.