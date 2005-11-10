Arezzo, prosegue la preparazione verso la Cremonese: Bucchi ritrova Renzi e Mancuso

L'Arezzo continua a lavorare in vista della ripresa del campionato, fissata per sabato, quando gli amaranto ospiteranno la Cremonese al Comunale. La squadra di Cristian Bucchi si è allenata questa mattina, 6 ottobre, al centro sportivo di Castiglion Fiorentino, seguendo un programma articolato tra lavoro fisico ed esercitazioni con il pallone.

Lavoro atletico e tecnico, Ferrari subito in campo

La seduta è iniziata con un circuito di muscolazione dedicato allo sviluppo della forza e al mantenimento della condizione atletica. Spazio poi al lavoro tecnico per reparti, con esercizi incentrati sui compiti specifici dei diversi ruoli e sulle principali situazioni di gioco. Nella parte conclusiva, invece, la squadra si è concentrata sui possessi palla, aumentando l'intensità e lavorando sulla qualità della circolazione e sulle combinazioni tra i giocatori.

Sul fronte dell'organico arrivano buone notizie per Bucchi, che ritrova a disposizione Renzi e Mancuso. Per Iaccarino e Cagnano il rientro in gruppo dovrebbe essere ormai vicino. Resta invece ai box Tavernelli, ancora alle prese con la pubalgia. Ha partecipato alla seduta anche Ferrari, ultimo acquisto dell'Arezzo.

La preparazione proseguirà domani, mercoledì 7 ottobre, con una nuova seduta mattutina al centro sportivo di Castiglion Fiorentino. Lo riporta quinewsarezzo.it.