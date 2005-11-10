Malagò commissario FIGC. Lega Serie A a favore: "Condividiamo la soluzione individuata"
Tommaso Bonan
“La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione assunta dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI di affidare l’incarico di Commissario a Giovanni Malagò, già scelto a suo tempo dalla Lega come candidato alla presidenza della Figc". Inizia così il comunicato della Lega Serie A in merito alla nomina di Malagò ufficializzata nelle ultimissime ore (leggi qui le parole di Malagò)
"Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni - continua la nota -, la Lega condivide pertanto la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all'esame del Senato, l'organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali”.