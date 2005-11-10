Argentina-Benin, follia per l'addio di Messi: polemiche per i biglietti rivenduti fino a 905 euro

L'Argentina si prepara a salutare Lionel Messi e l'attesa per la sfida contro il Benin ha fatto esplodere anche il mercato dei biglietti. Secondo quanto raccontato da La Nación, alcuni influencer starebbero rivendendo a cifre esorbitanti i tagliandi per l'ultima presenza del fuoriclasse con l'Albiceleste. Tra questi viene citato Chapu Martinez, seguito da oltre un milione di persone su Instagram, che ha pubblicizzato la disponibilità di nuovi biglietti: "Nuovi arrivi per l'addio del più grande di tutti i tempi, Lionel Andrés Messi: contattatemi, scrivetemi in privato".

Da 53 a 350 euro: rincari fino al 567%

Le cifre hanno alimentato le polemiche. I biglietti più economici, venduti originariamente a circa 53 euro attraverso il canale ufficiale, sarebbero proposti dall'influencer a partire da 350 euro, mentre per i posti migliori si arriverebbe addirittura a 905 euro. Secondo i calcoli del quotidiano argentino, il prezzo medio sul mercato della rivendita sarebbe superiore del 567% rispetto a quello originale. Un fenomeno che non riguarderebbe soltanto Martinez. Al Monumental saranno comunque presenti circa 85mila spettatori. Il ct Lionel Scaloni ha sintetizzato così l'enorme richiesta: "Avremmo potuto riempire cinque stadi".

Al Monumental pronto il grande omaggio a Messi

La serata non si limiterà alla partita. Prima del fischio d'inizio è prevista l'esibizione di diversi artisti, mentre il momento principale dell'omaggio arriverà al termine dell'incontro. Messi riceverà una targa e una maglia speciale, con un video celebrativo proiettato sui maxischermi del Monumental. A chiudere la cerimonia sarà proprio il capitano argentino, che prenderà la parola davanti al pubblico per il suo discorso d'addio alla Nazionale.