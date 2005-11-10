Barletta, cambio in dirigenza: Luigi Volume è il nuovo direttore sportivo

Ufficiale
Barletta, cambio in dirigenza: Luigi Volume è il nuovo direttore sportivoUfficiale
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:04Serie C
autore Daniel Uccellieri
06.10.2026 17:04Serie C
Il Barletta saluta Vincenzo De Santis e affida il ruolo di direttore sportivo a Luigi Volume.
TUTTOmercatoWEB
© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com
Luigi Volume è il nuovo direttore sportivo del Barletta. Il club pugliese ha raggiunto l'accordo con il dirigente, che sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa nei prossimi giorni.
Luigi Volume nuovo direttore sportivo del Barletta, il comuncato del club
La SS Barletta 1922 comunica l'interruzione del rapporto professionale con il consulente di mercato Vincenzo De Santis.
A De Santis, tra i protagonisti dei successi delle ultime due stagioni, va il ringraziamento del Club e l'augurio delle migliori fortune nel prosieguo della sua carriera.
Contestualmente, la SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio del nuovo Direttore Sportivo Luigi Volume. La nuova figura dirigenziale verrà presentata in conferenza stampa nei prossimi giorni.
Altre notizie Serie C
Oggi
20:34 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Stellone nuove allenatore della Casertana
19:33 Serie C
Serie C, gli squalificati: tre giornate a De Marco. Altri cinque giocatori fermati un turno
18:11 Serie CUfficiale
UfficialePescara, Ferraris rinnova fino al 2029: il club blinda l'esterno offensivo
18:03 Serie CUfficiale
UfficialeCasertana, Roberto Stellone è il nuovo allenatore della prima squadra