Casertana, Roberto Stellone è il nuovo allenatore della prima squadra

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Casertana, Roberto Stellone è il nuovo allenatore della prima squadraUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:03Serie C
autore Daniel Uccellieri
06.10.2026 18:03Serie C
Roberto Stellone è il nuovo allenatore della Casertana: in carriera il doppio salto con il Frosinone e diverse esperienze tra B e C.
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La Casertana ha scelto Roberto Stellone per la guida della prima squadra. Il tecnico torna in panchina dopo l'esperienza alla Vis Pesaro e riparte dal Girone C di Serie C.
Casertana, ufficiale Stellone: sarà lui il nuovo allenatore
La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Stellone.
Allenatore di provata esperienza, ha legato subito il suo nome a quella che è stata un’esaltante scalata. Con lui in panchina, infatti, il Frosinone ha conosciuto il doppio salto di categoria dalla C alle A. Per i ciociari si trattava della prima volta in massima serie. Successivamente esperienze in serie B con Bari, Palermo, Ascoli, Reggina e Benevento. Dal marzo 2024 allo scorso giugno, mister Stellone ha guidato la Vis Pesaro in C.
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