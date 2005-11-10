Italia, Mancini su Malagò commissario: "Sono felice, era soluzione migliore per tutti"

All'indomani della vittoria ottenuta contro la Turchia in Nations League (per 3-1 grazie ai gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito) il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky da Rimini, dove sarà assegnato il "Premio Gianluca Vialli 2026". Ecco dii seguito le sue parole, a partire dall'amico di sempre e poi anche a commento delle novità odierne che riguardano la FIGC.

Ieri in conferenza ha detto: 'Cosa mi manca? Vialli'.

"Non credo manchi solo a me, è stato molto importante per me come compagno, poi come dirigente in Nazionale, è sttato qualcosa di speciale".

Qualcosa le ha fatto ricordare Vialli in questi giorni?

"Quando stavamo partendo da Coverciano. Mi ha ricordato la volta in cui siamo partiti per la prima trasferta e siamo andati a Roma: lui faceva finta di essere in ritardo e saliva in pullman solo per ultimo...".

Stamattina in FIGC è stato nominato come commissario Malagò: un commento?

"Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti, mi sembra la cosa più positiva".

Prima sosta così lunga: com'è stata?

"Stare coi ragazzi è stato più che positivo, 4 partite sono veramentet tante e non credo sia il format ideale".

Quanto è contento? Ora tutti credono nella Nazionale.

"Credo serva equilibrio, non era un disastro la prima partita, non è una cosa incredibile ora. La squadra è giovane, deve crescere, sarà ancora più giovane nei prossimi mesi, ha bisogno di sbagliare a volte".

Verranno chiamati giocatori dall'Under 21 di Baldini?

"Complimenti all'Under 21 che ha fatto un risultato ottimo. Sicuramente ci son tanti ragazzi bravi che arriveranno in nazionale".

Lei e Conte, poi Guardiola, Pirlo e ancora lei. Com'è stato quel periodo in cui si è scelto il CT?

"Sono felice di essere qua, quello che è stato non conta più".