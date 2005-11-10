Bianchedi torna capodelegazione? Per ora no, dimissioni già accettate: se ne riparla a gennaio

Bianchedi torna capodelegazione? Per ora no, dimissioni già accettate: se ne riparla a gennaioTMW
Tommaso Bonan
"Il rapporto di fiducia vuol dire qualità, essere stata coinvolta in questa storia a mio avviso è un qualcosa di sbagliato e mi auguro che vengano respinte le sue dimissioni". A parlare così, in merito al tema delle dimissioni dell'ex capo delegazione Diana Bianchedi, è stato direttamente il presidente del CONI Luciano Buonfiglio subito dopo la scelta ufficiale di commissariare la FIGC affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario.
Ma possono essere respinte le dimissioni di Bianchedi? In sostanza, nonostante la speranza del presidente CONI, il tema ad oggi non si pone in quanto la FIGC ha già accettato le dimissioni di Bianchedi. In questo senso, di fatto, se ne riparlerà casomai da gennaio in poi, cioè dopo le nuove elezioni presidenziali.
Nel frattempo, dunque, la Nazionale resterà senza un capodelegazione ufficiale, per uno scenario già verificatosi in passato più volte (come ad esempio dopo la scomparsa di Vialli). Senza dimenticare comunque la presenza di Claudio Ranieri, che ricopre il ruolo di Direttore Tecnico della FIGC ma che può aiutare Mancini sotto questo punto di vista (in occasione soprattutto delle ultime due gare della Nazionale previste per novembre).